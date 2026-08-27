Ghazipur News: चालक को आई झपकी, सड़क किनारे खाई में पलटा ट्रेलर
वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 02:02 AM IST
Updated Thu, 27 Aug 2026 02:02 AM IST
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थाना क्षेत्र के स्थानीय गांव के पास एनएच-124सी पर बुधवार को चालक को झपकी आने से एक ट्रेलर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में पलट गया। हादसे में चालक और खलासी बाल-बाल बच गए। घटना के बाद दोनों ट्रेलर छोड़कर मौके से चले गए। संयोग अच्छा रहा कि ट्रेलर की चपेट में कोई राहगीर या दूसरा वाहन नहीं आया।
बताया गया कि ट्रेलर गाजीपुर की ओर से आ रहा था। चालक को झपकी आने से वह वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका। ट्रेलर सड़क से नीचे उतरकर कुछ दूरी पर स्थित खाई में पलट गया। ग्रामीणों के अनुसार, हादसे के समय एनएच-124सी पर वाहनों और राहगीरों की आवाजाही बनी हुई थी। यदि अनियंत्रित ट्रेलर किसी वाहन या राहगीर से टकरा जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था।
ग्रामीणों ने बताया कि मार्ग पर इन दिनों भारी वाहनों की आवाजाही बढ़ गई है। ऐसे में तेज रफ्तार और चालकों की लापरवाही दुर्घटना का कारण बन सकती है। उन्होंने यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने के साथ भारी वाहनों की निगरानी बढ़ाने की जरूरत बताई। प्रभारी निरीक्षक राजू दिवाकर ने बताया कि चालक ट्रेलर को खाई से निकालकर ले गए हैं।
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बताया गया कि ट्रेलर गाजीपुर की ओर से आ रहा था। चालक को झपकी आने से वह वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका। ट्रेलर सड़क से नीचे उतरकर कुछ दूरी पर स्थित खाई में पलट गया। ग्रामीणों के अनुसार, हादसे के समय एनएच-124सी पर वाहनों और राहगीरों की आवाजाही बनी हुई थी। यदि अनियंत्रित ट्रेलर किसी वाहन या राहगीर से टकरा जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था।
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ग्रामीणों ने बताया कि मार्ग पर इन दिनों भारी वाहनों की आवाजाही बढ़ गई है। ऐसे में तेज रफ्तार और चालकों की लापरवाही दुर्घटना का कारण बन सकती है। उन्होंने यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने के साथ भारी वाहनों की निगरानी बढ़ाने की जरूरत बताई। प्रभारी निरीक्षक राजू दिवाकर ने बताया कि चालक ट्रेलर को खाई से निकालकर ले गए हैं।
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