Ghazipur News: योग मुद्राओं के विभिन्न रूपों की प्रस्तुति दी
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 01:34 AM IST
Updated Sun, 30 Aug 2026 01:34 AM IST
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राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित खेल दिवस कार्यक्रम का उद्घाटन प्राचार्य डॉ. शंभूशरण प्रसाद ने किया। इस मौके पर डॉ. रामनाथ केसरवानी ने मेजर ध्यानचंद के जीवन के उन पहलुओं पर प्रकाश डाला, जो छात्राओं के लिए प्रेरणास्रोत हैं। कार्यक्रम में खेल विभाग की छात्राओं ने समूह प्रदर्शन के माध्यम से योग मुद्राओं के विभिन्न रूपों की प्रस्तुति दी। संचालन डॉ. निरंजन कुमार यादव ने किया।
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