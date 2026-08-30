Ghazipur News: परंपराओं को मजबूत करने का लिया संकल्प

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यही परंपराएं हमारी संस्कृति को संरक्षित रखने का काम करती हैं। उन्होंने समाज में समभाव और एकजुटता बनाए रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि समाज में सनातन संस्कृति के विरुद्ध कई तरह के विमर्श प्रस्तुत किए जाते हैं। ऐसे में लोगों को स्वविवेक से इनसे बचते हुए अपनी संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित करने के लिए एकजुट रहना चाहिए। रक्षाबंधन का मूल उद्देश्य भी समाज में इसी भावना को मजबूत करना है।कार्यक्रम में विभाग प्रचारक आदित्य, सह विभाग प्रचारक प्रेम प्रकाश, जिला प्रचारक प्रभात, जिला संघ चालक जयप्रकाश, नगर संघ चालक सर्वजीत और नगर प्रचारक विक्रम समेत बड़ी संख्या में स्वयंसेवक और महिलाएं मौजूद रहीं।