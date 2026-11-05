Ghazipur News: रुक्मिणी विवाह की झांकी देख गूंजे जयकारे

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श्रद्धालु और यजमान विवाह के मांगलिक गीतों पर झूमते और नृत्य करते नजर आए। कथा के दौरान भगवान श्रीकृष्ण की ओर से कंस वध, उद्धव-गोपी संवाद और महर्षि सांदीपनि के आश्रम में विद्या ग्रहण करने जैसी लीलाओं का भी स्मरण किया गया।कथा के अंत में भगवान की आरती हुई और भक्तों में प्रसाद वितरित किया गया। कथा के लिए रामधाम आश्रम बिठूर से आए आचार्य चंद्रशेखर द्विवेदी महाराज एवं आचार्य रतन तिवारी महाराज कथा व्यास के रूप में विराजमान हैं। उनके मुखारविंद से कथा सुनने के लिए श्रद्धालु पंडाल में उमड़ रहे हैं। इस मौके पर राजेंद्र गुप्ता, गौतम गुप्ता, गोलू गुप्ता, शिवचंद जायसवाल, रमेश जायसवाल, ओमप्रकाश, मनोज, विनोद, दामोदर आदि मौजूद रहे।