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Ghazipur News: रुक्मिणी विवाह की झांकी देख गूंजे जयकारे

Thu, 05 Nov 2026 01:45 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 01:45 AM IST
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Cheers and chants rang out as the tableau of Rukminis wedding was presented
मरदह गांव में भागवत कथा के दौरान रूक्मिणी विवाह की झांकी प्रस्तुत करती बच्चियां। संवाद
मरदह। स्थानीय गांव में चल रही श्रीमद्भागवत कथा के छठवें दिन भगवान श्रीकृष्ण और देवी रुक्मिणी के विवाह का दिव्य प्रसंग सुनाया गया। इस अवसर पर जैसे ही कथा पंडाल में रुक्मिणी विवाह की झांकी सजाई गई, पूरा पंडाल जयकारों से गूंज उठा।
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श्रद्धालु और यजमान विवाह के मांगलिक गीतों पर झूमते और नृत्य करते नजर आए। कथा के दौरान भगवान श्रीकृष्ण की ओर से कंस वध, उद्धव-गोपी संवाद और महर्षि सांदीपनि के आश्रम में विद्या ग्रहण करने जैसी लीलाओं का भी स्मरण किया गया।
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कथा के अंत में भगवान की आरती हुई और भक्तों में प्रसाद वितरित किया गया। कथा के लिए रामधाम आश्रम बिठूर से आए आचार्य चंद्रशेखर द्विवेदी महाराज एवं आचार्य रतन तिवारी महाराज कथा व्यास के रूप में विराजमान हैं। उनके मुखारविंद से कथा सुनने के लिए श्रद्धालु पंडाल में उमड़ रहे हैं। इस मौके पर राजेंद्र गुप्ता, गौतम गुप्ता, गोलू गुप्ता, शिवचंद जायसवाल, रमेश जायसवाल, ओमप्रकाश, मनोज, विनोद, दामोदर आदि मौजूद रहे।
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