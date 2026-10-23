Ghazipur News: पटना को सीधे सेटों से हराकर बक्सर की टीम बनी विजेता

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आयोजक मंडल के सदस्य चंदन सिंह ने बताया कि प्रतियोगिता का पहला सेमीफाइनल मैनपुर और बक्सर की टीमों के बीच खेला गया। बक्सर की टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए पहली पारी में 15-12 और दूसरी पारी में 15-10 से जीत दर्जकर फाइनल में प्रवेश किया। दूसरा सेमीफाइनल युवराजपुर और पटना की टीम के बीच खेला गया। इसमें पटना ने पहली पारी को 15-13 और दूसरी पारी को 15-12 से जीत लिया।प्रतियोगिता के खिताबी मुकाबला पटना और बक्सर के बीच खेला गया। फाइनल में दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने जीत के लिए जोरदार प्रयास किया। हालांकि, बक्सर की टीम ने बेहतर तालमेल और दमदार प्रदर्शन के दम पर पहली पारी में 15-12 और दूसरी पारी में 15-13 से जीत दर्ज कर विजेता ट्रॉफी पर अपना कब्जा जमाया। इस मौके पर चंदन सिंह, अंकित सिंह, रुद्र सिंह, लालू यादव, निखिल सिंह और सुंदरम मुख्य आयोजक के रूप में शामिल रहे। इसके पूर्व मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद डॉ. संगीता बलवंत ने फीता काटकर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया।