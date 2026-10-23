Ghazipur News: रेलवे ट्रैक पर मिला वृद्ध का शव, हत्या की आशंका

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उन्होंने परिवार के लोगों से कहा था कि कुछ देर में लौट आएंगे, लेकिन देर हो सकती है। इसके बाद वह घर नहीं पहुंचे। सुबह करीब 7 बजे बेटी शिवानी पांडेय को पिता का शव मिलने की सूचना मिली। शिवानी अपने पति अनिल त्रिपाठी और तीन वर्षीय बेटे श्रेयांश के साथ मायके में ही रहती हैं। बेटी और दामाद ने हत्या की आशंका जताई है। कोतवाल प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट हो पाएगा।

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गाजीपुर। शहर कोतवाली के सब्जी मंडी रेलवे क्रॉसिंग के पास बृहस्पतिवार की सुबह डाउन और अप रेलवे ट्रैक के बीच औधे मुंह पड़े एक वृद्ध का शव मिला। काफी देर बाद मृतक की शिनाख्त अशोक कुमार पांडेय (60) के रूप में हुई। परिजनों के मुताबिक, वृद्ध के चेहरे और कान के गहरे चोट के निशान थे। बेटी और दामाद ने हुए हत्या की आशंका जताई है। इधर, पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही है। कोतवाल प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि सब्जी मंडी रेलवे क्रॉसिंग के पास रेलवे ट्रैक के बीच में वृद्ध का शव मिला है। मृतक की शिनाख्त नियाजी मोहल्ला निवासी अशोक कुमार पांडेय (60) के रूप में हुई है। प्रारंभिक जांच मृत के चेहरे और कान के पास चोट के निशान दिखाई पड़े हैं। बेटी शिवानी और दामाद अनिल त्रिपाठी ने बताया कि अशोक पांडेय शाम करीब 5 बजे घर से निकले थे।