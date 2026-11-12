Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ghazipur News ›   Body of a young man found hanging from a tree

Ghazipur News: पेड़ पर फंदे से लटकता मिला युवक का शव

Thu, 12 Nov 2026 11:08 PM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 11:08 PM IST
विज्ञापन
Body of a young man found hanging from a tree
रायपुर बाघपुर गांव फंदे पर लटका मिला युवक का शव की खबर में-----मृतक मुलायम यादव की फाइल फोटो। स
मरद़ह। थाना क्षेत्र अंतर्गत पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के पास रायपुर बाघपुर गांव स्थित पंपिंग सेट के पास बृहस्पतिवार को पीपल के पेड़ से फंदे के सहारे मुलायम यादव (25) का शव लटकता मिला।
विज्ञापन

वह बुधवार की रात खाना खाकर घर से करीब 600 मीटर दूर निजी पंपिंग सेट के तरफ टहलने गए थे, लेकिन देर रात तक घर नहीं लौटे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
विज्ञापन

प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार सिंह ने बताया कि रायपुर बाघपुर निवासी विरेंद्र यादव ने तहरीर देकर बताया कि बृहस्पतिवार की सुबह 6 बजे छोटे भाई रविंद्र यादव जब अपने खेत की ओर गए तो देखा की कोई युवक पेड़ से फंदे से लटक रहा था। पास जाकर देखा तो वह उनका भतीजा मुलायम यादव (25) था। उन्होंने मोबाइल से घटना की जानकारी दी। सूचना मिलने पर परिवार और ग्रामीण घटना स्थल पर पहुंच गए।
विज्ञापन
विज्ञापन

पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर रस्सी के फंदे पर लटक रहे शव को नीचे उतरवाकर कब्जे में ले लिया। परिजनों एवं ग्रामीणों के बातचीत के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
युवक के चाचा रविंद्र यादव ने बताया कि मुलायम यादव परिवार का इकलौता कमाऊ सदस्य था। वह ट्रैक्टर चलाकर जीविकोपार्जन करता था। मौत की जानकारी होते ही पत्नी वंदना देवी, माता फुलमतिया देवी, पिता वीरेंद्र यादव रोने- बिलखने लगे।

थाना प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार सिंह ने बताया कि युवक के पिता विरेन्द्र की तहरीर के आधार पर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद मौत का कारण स्पष्ट होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed