Ghazipur News: 20 हजार पंजीकरण, 500 मरीजों की मुफ्त सर्जरी का एलान
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 01:01 AM IST
Updated Sun, 27 Sep 2026 01:01 AM IST
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गाजीपुर। लंका मैदान में शनिवार को आयोजित तीन दिवसीय निशुल्क स्वास्थ्य शिविर के उद्घाटन करने के बाद पर उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि शिविर में अब तक करीब 20 हजार लोगों ने पंजीकरण कराया है।
शिविर में आने वाले सभी मरीजों को निशुल्क परामर्श, जांच और दवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। सर्जरी की जरूरत वाले मरीजों में 500 की रोटरी इंटरनेशनल के सहयोग से महर्षि विश्वामित्र स्वशासी मेडिकल कॉलेज में निशुल्क सर्जरी कराई जाएगी।
तीन दिवसीय निशुल्क स्वास्थ्य शिविर के आयोजक व भाजपा नेता अभिनव सिन्हा ने बताया कि शिविर के पहले दिन करीब 4800 मरीजों का 84 विशेषज्ञ चिकित्सकों ने परीक्षण किया और उन्हें निशुल्क दवाएं दी। बताया कि दूसरे रविवार को शिविर सुबह नौ बजे से संचालित होगा। संवाद
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शिविर में आने वाले सभी मरीजों को निशुल्क परामर्श, जांच और दवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। सर्जरी की जरूरत वाले मरीजों में 500 की रोटरी इंटरनेशनल के सहयोग से महर्षि विश्वामित्र स्वशासी मेडिकल कॉलेज में निशुल्क सर्जरी कराई जाएगी।
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तीन दिवसीय निशुल्क स्वास्थ्य शिविर के आयोजक व भाजपा नेता अभिनव सिन्हा ने बताया कि शिविर के पहले दिन करीब 4800 मरीजों का 84 विशेषज्ञ चिकित्सकों ने परीक्षण किया और उन्हें निशुल्क दवाएं दी। बताया कि दूसरे रविवार को शिविर सुबह नौ बजे से संचालित होगा। संवाद
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