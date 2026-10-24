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एयर शो : 28 तक जनपद का हवाई सीमा नो-फ्लाइंड जोन घोषित

Sat, 24 Oct 2026 11:25 PM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 11:25 PM IST
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Air Show: District's airspace declared a 'no-fly zone' until the 28th
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत जनपद के संपूर्ण सीमा क्षेत्र को 28 अक्तूबर तक नो-फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। इस अविध में किसी भी प्रकार के ड्रोन, मानव रहित विमान, पैराग्लाइडर, हॉट एयर बैलून, माइक्रोलाइट, एयरक्रॉफ्ट अन्य किसी भी प्रकार के हल्के /मानव रहित उड़ान यंत्र के संचालन पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने बताया कि सुरक्षा एवं प्रशासनिक आवश्यकताओं के दृष्टिगत केवल अधिकृत एजेंसियों को सक्षम प्राधिकारी पूर्वानुमति से छूट प्रदान की जा सकेगी। इस आदेश का उल्लंघन किए जाने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। भारतीय वायुसेना की 94वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में वाराणसी के नमो घाट पर 25 अक्तूबर को एयर शो किया जाएगा। इसमें लगभग 100 विमानों के भाग लेने की संभावना है, जो प्रयागराज, गोरखपुर, गाजीपुर, वाराणसी, लखनऊ, बरेली आदि जैसे आस-पास के जिलों से उड़ान भरेंगे। इसके तहत 15 से 27 अक्तूबर तक चिनुक, अपाचे व मिग-17, वी-5 हेलिकाॅप्टर को जनपद के अंधऊ हवाई पट्टी पर तैनात किया जाना निर्धारित किया गया है।
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