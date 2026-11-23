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बैठक में पूर्व प्रो. श्रीकांत पांडेय ने कहा कि अब अन्याय और शोषण के खिलाफ निर्णायक संघर्ष का समय आ गया है। 1 दिसंबर को जेल भरो आंदोलन को ऐतिहासिक बनाने का आह्वान किया।किसान सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व विधायक राजेंद्र यादव ने सदस्यता अभियान को समय से पूरा करने की उम्मीद जताई। किसानों से 1 दिसंबर को जेल भरो आंदोलन में अधिक संख्या में भाग लेकर मौजूदा सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आवाज उठाने का आग्रह किया।बैठक में ब्लॉक सम्मेलनों की तिथियां निर्धारित की गईं। उन्होंने बताया कि सभी ब्लॉकों के सम्मेलन संपन्न होने के बाद 6 मार्च को लंका मैरिज हॉल में जिला सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। बैठक में भाकपा के जिला सचिव जनार्दन राम, रामनगीना कुशवाहा, राजदेव यादव, सुरेंद्र राम, ईश्वरलाल, बटोर गुप्ता, रविंद्र कुशवाहा, रामकेर यादव, दुर्जन बिंद, चतुरी बिंद आदि ने विचार व्यक्त किए। अध्यक्षता अशोक मिश्रा एवं संचालन प्रेमनारायण पांडेय ने किया।