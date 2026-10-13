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Ghazipur News: बैक पेपर परीक्षा में 7926 अभ्यर्थी हुए शामिल, 1886 ने छोड़ी परीक्षा

Tue, 13 Oct 2026 11:44 PM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 11:44 PM IST
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7,926 candidates appeared for the back-paper exam; 1,886 skipped it.
गाजीपुर। डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर की बैक पेपर परीक्षा मंगलवार को जिले में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर हुई। इसमें पंजीकृत कुल 9812 अभ्यर्थियों में 7926 शामिल हुए, जबकि 1886 ने परीक्षा छोड़ दी। विज्ञान, गणित और सामाजिक अध्ययन विषयों की परीक्षा तीन पालियों में आयोजित की गई। डायट के प्राचार्य बालमुकुंद ने बताया कि प्रथम पाली में विज्ञान विषय की परीक्षा सुबह 10 से दोपहर 11 बजे तक हुई। इसमें कुल 3707 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, जिनमें 2975 उपस्थित और 732 अनुपस्थित रहे।
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द्वितीय पाली में गणित विषय की परीक्षा दोपहर 11:30 से 12:30 बजे तक आयोजित की गई थी। इस पाली में 4128 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, इनमें 3462 ने परीक्षा दी, जबकि 666 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। तीसरी पाली में सामाजिक अध्ययन विषय की परीक्षा दोपहर 2 से 4 बजे तक हुई।
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इस पाली में 1977 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, जिनमें 1489 उपस्थित और 488 अनुपस्थित रहे। तीनों पालियों के आंकड़ों के मुताबिक कुल पंजीकृत अभ्यर्थियों में लगभग 80.78 प्रतिशत ने परीक्षा में प्रतिभाग किया, जबकि करीब 19.22 प्रतिशत अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। संवाद
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