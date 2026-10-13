फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ghazipur News ›   12 women honored for making their mark through courage and service.

Ghazipur News: साहस, सेवा से पहचान बनाने वाली 12 महिलाएं सम्मानित

Tue, 13 Oct 2026 11:47 PM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 11:47 PM IST
विज्ञापन
12 women honored for making their mark through courage and service.
गाजीपुर। किसी ने पुलिस सेवा में अपनी जिम्मेदारी निभाकर पहचान बनाई तो किसी ने चिकित्सा और खेल के क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल कीं। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को भी सम्मान मिला।
विज्ञापन

मिशन शक्ति फेज-6.0 के तहत मंगलवार को पुलिस लाइन सभागार में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली 12 महिलाओं और बालिकाओं को पुलिस अधीक्षक विनय कुमार सिंह ने प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिह्न और शॉल भेंट कर सम्मानित किया।
विज्ञापन

पुलिस अधीक्षक विनय कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर डॉ. राकेश कुमार मिश्रा और क्षेत्राधिकारी नगर अनिल कुमार मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

इसमें महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन और सशक्तीकरण पर जोर दिया गया। महिला पुलिसकर्मियों, डॉक्टरों, खिलाड़ियों और मेधावी छात्राओं के कार्यों की सराहना की गई। स्कूली छात्राओं ने नाटक और गीतों के माध्यम से महिला सुरक्षा और सशक्तीकरण का संदेश दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed