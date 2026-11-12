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Ghazipur News: 30 किसानों को मसूर की मिनी किट दी गई

Thu, 12 Nov 2026 11:11 PM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 11:11 PM IST
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30 farmers were given mini-kits of lentils.
उद्यान विभाग परिसर में आयोजित कृषक गोष्ठी में शामिल किसान। स्रोत- सूचना विभाग
गाजीपुर। उद्यान विभाग परिसर में बृहस्पतिवार को त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम और मिलेट्स पुनरोद्धार योजना के तहत एक दिवसीय कृषक गोष्ठी आयोजित की गई। इसमें जिला पंचायत प्रशासक सपना सिंह और भाजपा जिला मंत्री सुमन बिंद ने 30 किसानों को मसूर की निशुल्क मिनी किट वितरित की। कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉ. डीके सिंह और डॉ. एसके सिंह ने किसानों को मक्का उत्पादन की जानकारी दी।
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जिला कृषि अधिकारी उमेश कुमार ने विभागीय योजनाओं के बारे में बताते हुए कहा कि कृषि निवेश केंद्रों पर गेहूं, जौ, चना, मटर और मसूर का रबी बीज उपलब्ध है। किसान बुकिंग के बाद बीज प्राप्त कर सकते हैं।
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