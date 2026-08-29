Firozabad News: जिला पंचायत सदस्य बताकर नौकरी के नाम पर छ लाख रुपये ठगे

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थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले में रहने वाली महिला का अपने पति से विवाद चल रहा था। इस बीच महिला की मुलाकात राजेश कुमार निवासी वंशीनगर एटा रोड शिकोहाबाद से हो गई। दोनों के बीच बातचीत होने लगीं। बातचीत के दौरान खुद को जिला पंचायत सदस्य बताने वाले आरोपी राजेश कुमार ने महिला को आंगनबाड़ी में नौकरी लगवाने का प्रलोभन दिया। आरोप है कि आरोपी ने नौकरी के नाम पर महिला से छ लाख रुपये ठग लिए। दो माह बीतने के बाद भी नौकरी नहीं लगी तो महिला ने अपने रुपये वापस मांगे।आरोपी ने रुपये वापस करने के लिए महिला को 14 अगस्त को अपने घर बुला लिया। आरोप है कि वहां आरोपी ने महिला के साथ छेड़खानी की। विरोध करने पर महिला को पिस्टल से जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता ने थाना शिकोहाबाद में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।