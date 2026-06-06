Firozabad News: लगातार होती रही रिमझिम बारिश, जलभराव से आफत

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दो दिन से हो रही लगातार बारिश के कारण नगर के मुख्य मार्गों और निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को आवागमन में परेशानियों से जूझना पड़ा। लगातार हो रही बारिश के चलते रक्षाबंधन पर्व के बावजूद दोपहर तक बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा और ग्राहकों की आवाजाही प्रभावित हुई। कई लोग पानी से बचने के लिए आसपास की दुकानों व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के शेड के नीचे आश्रय लेते नजर आए।किसान बॉवी पाठक, मोहन सिंह का कहना है कि यह बारिश धान, बाजरा और अन्य खरीफ फसलों के लिए बेहद उपयोगी है। खेतों में पर्याप्त नमी पहुंचने से फसलों का विकास तेजी से होगा।