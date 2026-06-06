फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Firozabad News ›   Persistent light rain; waterlogging causes havoc.

Firozabad News: लगातार होती रही रिमझिम बारिश, जलभराव से आफत

Fri, 28 Aug 2026 12:03 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Updated Fri, 28 Aug 2026 12:03 AM IST
विज्ञापन
Persistent light rain; waterlogging causes havoc.
 टूंडला के स्टेशन रोड पर बरसात के दौरान गुजरते वाहनसंवाद - फोटो : टूंडला के स्टेशन रोड पर बरसात के दौरान गुजरते वाहन संवाद
टूंडला। नगर में बृहस्पतिवार को सुबह से लेकर शाम तक लगातार रिमझिम बारिश का दौर जारी रहा। दिनभर हुई इस बारिश से जहां एक ओर तापमान में गिरावट आई और मौसम सुहाना हो गया। दूसरी ओर आम जनजीवन और कृषि क्षेत्र पर इसका मिला-जुला असर देखने को मिला।
विज्ञापन


दो दिन से हो रही लगातार बारिश के कारण नगर के मुख्य मार्गों और निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को आवागमन में परेशानियों से जूझना पड़ा। लगातार हो रही बारिश के चलते रक्षाबंधन पर्व के बावजूद दोपहर तक बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा और ग्राहकों की आवाजाही प्रभावित हुई। कई लोग पानी से बचने के लिए आसपास की दुकानों व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के शेड के नीचे आश्रय लेते नजर आए।
विज्ञापन

किसान बॉवी पाठक, मोहन सिंह का कहना है कि यह बारिश धान, बाजरा और अन्य खरीफ फसलों के लिए बेहद उपयोगी है। खेतों में पर्याप्त नमी पहुंचने से फसलों का विकास तेजी से होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed