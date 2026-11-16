Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Firozabad News ›   Interstate gang that stole and dismantled 'Canter' trucks for scrap busted; one arrested

Firozabad News: कैंटर चोरी कर काटकर स्क्रैप बनाने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश, एक गिरफ्तार

Mon, 16 Nov 2026 04:40 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Updated Mon, 16 Nov 2026 04:40 PM IST
विज्ञापन
Interstate gang that stole and dismantled 'Canter' trucks for scrap busted; one arrested
सांकेतिक  - फोटो : सांकेतिक
मानपुर बाईपास गोदाम परिसर से अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किया गया कटा हुआ कैंटर, 36 पीस बॉडी स्क्रैप और गैस कटर बरामद
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
फिरोजाबाद। थाना रामगढ़ पुलिस और एंटी थेफ्ट सेल की संयुक्त टीम ने एक शातिर वाहन चोर को दबोचा है। उसके कब्जे से चोरी किया गया कैंटर, गैस कटर आदि बरामद किया है। आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है।
15 नवंबर को मो. तारिक निवासी मदीना कॉलोनी, गली नंबर 2, थाना रामगढ़ ने थाना रामगढ़ में तहरीर दी थी कि उनके चचेरे भाई अकरम निवासी ताजगंज, आगरा की कैंटर गाड़ी, जाटवपुरी चौराहे के पास सर्विस रोड पर खड़ी थी, उसे किसी अज्ञात चोर ने चोरी लिया है। इस मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी थी। सीओ सिटी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि थाना रामगढ़ पुलिस टीम अपराधियों की धरपकड़ में जुटी थी।
विज्ञापन

इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर थानाध्यक्ष संजीव कुमार दुबे और एंटी थेफ्ट सेल प्रभारी राजीव कुमार की टीम ने मानपुर बाईपास स्थित गोदाम परिसर (थाना कोतवाली देहात, एटा) से अभियुक्त नीरज निवासी न्यू रेवाड़ी मोहल्ला, एटा, हाल निवासी मानपुर बाईपास को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ और बरामदगी से खुलासा हुआ है कि आरोपी शातिर तरीके से चोरी किए गए वाहनों की पहचान छिपाने के लिए उन्हें गैस कटर से काटकर उनके टुकड़े-टुकड़े कर देता था।
विज्ञापन
विज्ञापन

पुलिस ने उसकी निशानदेही पर कटा हुआ कैंटर, 36 पीस बॉडी स्क्रैप और वाहन काटने में इस्तेमाल होने वाला गैस कटर बरामद किया है। गिरफ्तार अभियुक्त नीरज का आपराधिक इतिहास काफी लंबा है। उसके खिलाफ हरियाणा के पंचकूला जनपद के थानों में भी गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed