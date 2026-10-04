खाली प्लाॅट में पड़े थर्माकोल में लगी आग: दो किमी तक छा गया काले धुएं का गुबार, लोगों की उखड़ गई सांस

विज्ञापन

रविवार सुबह करीब 10 बजे अचानक आसमान में काला धुआं उठता देखकर आसपास के लोग और राहगीर घटनास्थल की ओर पहुंचने लगे। दूर से ही धुएं का गुबार दिखाई दे रहा था। लोगों को पहले किसी बड़े प्रतिष्ठान या मकान में आग लगने की आशंका हुई, लेकिन मौके पर पहुंचने पर खाली प्लॉट में थर्माकोल जलता मिला। देखते ही देखते आग ने प्लॉट के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। आग और धुएं के बीच प्लॉट में शौच के लिए पहुंचा एक व्यक्ति भी फंस गया। धुएं से बचने के लिए वह आग के बीच से निकलकर बाहर की ओर भागता दिखाई दिया। इस दौरान आसपास मौजूद लोगों में भी दहशत का माहौल रहा। आसमान में काले धुएं की चादर छा गई और आसपास का वातावरण धुएं से भर गया।सूचना मिलते ही एफएसओ दुर्गेश कुमार त्यागी फायर ब्रिगेड कर्मियों के साथ मौके पर पहुंच गए। दमकल कर्मियों ने पानी की बौछार कर आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। काफी देर की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। आग बुझने के बाद आसपास के लोगों ने राहत की सांस ली। आग लगने के कारणों का तत्काल पता नहीं चल सका।