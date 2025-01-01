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Firozabad News: पार्सल के भुगतान को लेकर विवाद, डिलीवरी बॉय का मोबाइल तोड़ा

Wed, 14 Oct 2026 12:39 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 12:39 AM IST
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Dispute over parcel payment; delivery boy's mobile phone smashed.
सुहाग नगर ​स्थित चिकित्सक के अस्पताल के बाहर ​ब्लिकिंट कर्मी से बातचीत करते सुहाग नगर चौकी इंचा - फोटो : सुहाग नगर ​स्थित चिकित्सक के अस्पताल के बाहर ​ब्लिकिंट कर्मी से बातचीत करते सुहाग नगर चौकी इंचार्ज। संवाद
फिरोजाबाद। थाना दक्षिण क्षेत्र के सुहाग नगर में सोमवार रात ऑनलाइन सामान की डिलीवरी करने पहुंचे युवक और ग्राहक के बीच पार्सल को लेकर विवाद हो गया। सामान टूटा बताकर भुगतान करने से इन्कार करने का आरोप है। विरोध करने पर डिलीवरी बॉय का मोबाइल फोन सीढ़ियों पर फेंककर तोड़ दिया गया। घटना की जानकारी पर युवक के परिजन और अन्य डिलीवरी बॉय भी पहुंच गए। इससे मौके पर भीड़ जुट गई और काफी देर तक गहमागहमी बनी रही।
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मालवीय नगर पेमेश्वर गेट निवासी अभय गुप्ता (20) ब्लिंकिट में पार्ट टाइम डिलीवरी राइडर है। पीड़ित अभय के अनुसार 12 अक्तूबर की शाम करीब सात बजे वह सुहाग नगर स्थित नारायण हॉस्पिटल निवासी डॉ. कनुप्रिया शर्मा के यहां करीब 24 आइटम का ग्लोसरी सामान लेकर पहुंचा था। पार्सल की कीमत 1494 रुपये थी। आरोप है कि सामान लेने के बाद चिकित्सक ने पार्सल टूटा बताते हुए भुगतान करने से इनकार कर दिया। अभय ने इसकी जानकारी ब्लिंकिट के कस्टमर केयर को दी। आरोप है कि चिकित्सक ने कस्टमर केयर से बात करने के लिए उसका मोबाइल फोन लिया। बातचीत के बाद जब अभय ने अपना फोन वापस मांगा तो उसे सीढ़ियों पर फेंक दिया गया, जिससे मोबाइल टूट गया।
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अभय का आरोप है कि बिना भुगतान किए सामान भी अपने पास रख लिया गया। विवाद की जानकारी मिलने पर अभय के परिजन और ब्लिंकिट के अन्य डिलीवरी बॉय मौके पर पहुंच गए। इसके बाद आसपास के लोगों की भीड़ एकत्र हो गई। काफी देर तक मौके पर गहमागहमी का माहौल बना रहा। सूचना डायल 112 पर दी गई। इलाका पुलिस ने पहुंच मामले की जानकारी की। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी योगेंद्र पाल सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर चिकित्सक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। मामले की जांच की जा रही है।
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