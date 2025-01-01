Firozabad News: पार्सल के भुगतान को लेकर विवाद, डिलीवरी बॉय का मोबाइल तोड़ा

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मालवीय नगर पेमेश्वर गेट निवासी अभय गुप्ता (20) ब्लिंकिट में पार्ट टाइम डिलीवरी राइडर है। पीड़ित अभय के अनुसार 12 अक्तूबर की शाम करीब सात बजे वह सुहाग नगर स्थित नारायण हॉस्पिटल निवासी डॉ. कनुप्रिया शर्मा के यहां करीब 24 आइटम का ग्लोसरी सामान लेकर पहुंचा था। पार्सल की कीमत 1494 रुपये थी। आरोप है कि सामान लेने के बाद चिकित्सक ने पार्सल टूटा बताते हुए भुगतान करने से इनकार कर दिया। अभय ने इसकी जानकारी ब्लिंकिट के कस्टमर केयर को दी। आरोप है कि चिकित्सक ने कस्टमर केयर से बात करने के लिए उसका मोबाइल फोन लिया। बातचीत के बाद जब अभय ने अपना फोन वापस मांगा तो उसे सीढ़ियों पर फेंक दिया गया, जिससे मोबाइल टूट गया।अभय का आरोप है कि बिना भुगतान किए सामान भी अपने पास रख लिया गया। विवाद की जानकारी मिलने पर अभय के परिजन और ब्लिंकिट के अन्य डिलीवरी बॉय मौके पर पहुंच गए। इसके बाद आसपास के लोगों की भीड़ एकत्र हो गई। काफी देर तक मौके पर गहमागहमी का माहौल बना रहा। सूचना डायल 112 पर दी गई। इलाका पुलिस ने पहुंच मामले की जानकारी की। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी योगेंद्र पाल सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर चिकित्सक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। मामले की जांच की जा रही है।