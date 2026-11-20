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मूल रूप से बरेली जिले के आंवला तहसील क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने पुलिस को बताया कि वह परिवार के साथ डेरापुर क्षेत्र में रहकर बर्तन धुलने का काम करता है। 16 नवंबर को वह पत्नी के साथ एक गेस्ट हाउस में आयोजित शादी समारोह में बर्तन धुलने के लिए गया था। साथ में पांच वर्षीय बेटे को भी लेकर गया था।आरोप लगाया कि बेटे के गेस्टहाउस में खेलने के दौरान एक 17 वर्षीय किशोर बेटे को बहला कर एकांत में ले गया और कुकर्म किया। परिजन ने आरोप लगाया कि घटना के बाद से कुछ लोगों ने समझौते का दबाव बनाते हुए थाने जाने से रोकने का प्रयास किया। थानाध्यक्ष नीलेश कुमारी ने बताया की घटना की जानकारी मिली है। परिजन की ओर से अभी तक कोई तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी।