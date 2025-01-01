Firozabad News: शादी का झांसा देकर दुष्कर्म,चार लोगों के विरूद्व मुकदमा दर्ज
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Updated Wed, 14 Oct 2026 12:26 AM IST
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फिरोजाबाद। थाना उत्तर पुलिस ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म और मारपीट के मामले में चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र निवासी महिला को शादी को झांसा देकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। पीड़िता की माने तो शादी के लिए जब उसने दबाब बनाया तो आरोपी युवक और उसके परिजनों ने उसके साथ मारपीट व गाली-गलौच की। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने अंकुश,आनंद,अरविंद और संजू नामक महिला के विरूद्व मुकदमा दर्ज किया है।एसओ उत्तर रवि त्यागी के अनुसार मामला दर्ज किया। प्रकरण की विवेचना की जा रही है। संवाद
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