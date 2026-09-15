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Fatehpur News: स्वाइन फ्लू की जांच में दोनों डॉक्टरों व युवती की रिपोर्ट निगेटिव

Tue, 15 Sep 2026 12:01 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 12:01 AM IST
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The report of both the doctors and the girl came negative in the swine flu test.
फतेहपुर। स्वाइन फ्लू के लक्षण मिलने पर उपचार करा रहे जिला अस्पताल के दोनों डॉक्टरों और एक युवती की जांच रिपोर्ट निगेटिव आई है। रिपोर्ट आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने राहत की सांस ली है। उपचार के बाद तीनों पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है।
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नोडल प्रभारी डॉ. केके सिंह ने बताया कि जिला अस्पताल के दो डॉक्टरों और शहर के एक मोहल्ले की युवती में स्वाइन फ्लू के लक्षण पाए गए थे। जांच रिपोर्ट में तीनों में संक्रमण की पुष्टि हुई थी। उपचार के बाद अब सभी की हालत सामान्य है। स्वस्थ होने पर पीजीआई लखनऊ में भर्ती दोनों चिकित्सकों और कानपुर में भर्ती युवती को डिस्चार्ज कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग स्थिति पर नजर बनाए हुए है।
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मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. यूबी सिंह ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि भीड़-भाड़ वाली जगहों पर मास्क का प्रयोग जरूर करें और हाथों को समय-समय पर धोते रहें।
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