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Fatehpur News: नौ फरवरी से शुरू होंगी संस्कृत बोर्ड की परीक्षाएं

Fri, 13 Nov 2026 11:55 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 11:55 PM IST
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Sanskrit Board examinations will begin on February 9.
फतेहपुर। उप्र माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद ने वर्ष 2027 की बोर्ड परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी कर दिया है। पूर्व मध्यमा से उत्तर मध्यमा तक की परीक्षाएं नौ से 19 फरवरी तक दो पालियों में आयोजित की जाएंगी। जिला विद्यालय निरीक्षक राकेश कुमार ने बताया कि पहली पाली सुबह 8:30 से 11:45 बजे तक होगी। इसमें पूर्व मध्यमा द्वितीय और उत्तर मध्यमा प्रथम की परीक्षा कराई जाएगी। वहीं, दूसरी पाली दोपहर दो से शाम 5:15 बजे तक चलेगी। इसमें उत्तर मध्यमा द्वितीय के विद्यार्थी परीक्षा देंगे।
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