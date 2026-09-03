Fatehpur News: बाइक की टक्कर से घायल व्यक्ति ने प्रयागराज में दम तोड़ा

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कौशाम्बी जिले के पइंसा थाना क्षेत्र के पटकन का पुरवा निवासी अमर सिंह (55) पुत्री की शादी के सिलसिले में धाता क्षेत्र के भूला गांव आए थे। वहां से लौटते समय वह पैदल नगरुवा मोड़ के पास पहुंचे थे। तभी तेज रफ्तार बाइक सवार ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गए।परिजन ने अमर सिंह को सीएचसी में भर्ती कराया। हालत गंभीर होने पर डॉक्टर ने प्रयागराज रेफर कर दिया। यहां इलाज के दौरान मंगलवार रात उनकी मौत हो गई। थानाध्यक्ष अभिलाष तिवारी ने बताया कि बाइक चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर तलाश की जा रही है। (संवाद)बाइकों की भिड़ंत में दंपती समेत तीन घायलहथगाम। बाइकों की भिड़ंत में दंपती समेत तीन लोग घायल हो गए। इटावा के चंदौली कस्बा निवासी शंकरलाल, पत्नी दीक्षा देवी को लेकर बाइक से घर जा रहे थे। हथगाम थाना क्षेत्र के गौसपुर गांव के पास सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र के अल्लीपुर भादर गांव निवासी राजू की बाइक से टक्कर हो गई। हादसे में तीनों घायलों को सीएचसी से डॉक्टर ने जिला अस्पताल रेफर किया। बताया जाता है कि धर्मेंद्र कुमार की ससुराल हथगाम थाना क्षेत्र के रामपुर मून गांव में है। वह रक्षाबंधन पर आए थे।