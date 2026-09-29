Fatehpur News: बैटरी चोरी करने वाले अंतरजनपदीय गिरोह के चार आरोपी गिरफ्तार

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गिरफ्तार आरोपियों में बिंदकी कोतवाली क्षेत्र के कुआ जहानपुर निवासी आकिब, जावेद, लंका रोड निवासी अजहर और राधानगर थाना क्षेत्र के मदनपुर गांव निवासी रवि गुप्ता शामिल हैं।पुलिस ने बताया कि पूछताछ में आरोपियों ने चांदपुर, जाफरगंज, सुल्तानपुर घोष थाना और खागा कोतवाली क्षेत्र में हुई आठ चोरियों की बात कही है। आरोपियों ने बताया कि वे फतेहपुर समेत आसपास के जिलों में सड़क किनारे खड़े ई-रिक्शा, सोलर पंप और अन्य वाहनों से बैटरियां चोरी करते थे। चोरी की बैटरियां एकत्र करने के बाद उन्हें कबाड़ व्यवसायी रवि गुप्ता को बेच देते थे। पुलिस के मुताबिक, रवि गुप्ता गाजीपुर थाना क्षेत्र के शाह कस्बे में कबाड़ की दुकान चलाता है। बैटरियां बेचने से मिली रकम को आरोपी आपस में बांट लेते थे।एसपी अभिमन्यु मांगलिक ने गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम को 25 हजार रुपये का पुरस्कार दिया है। थानाध्यक्ष वृंदावन राय ने बताया कि आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। (संवाद)