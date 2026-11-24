विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

--

--

--

--

--

--

--

किशनपुर थाने के नरैनी निवासी रामबाबू विश्वकर्मा की बहन रेखा की शादी 2013 में थरियांव थाना क्षेत्र के मुसैदापुर निवासी सुनील कुमार के साथ हुई थी। वादी के मुताबिक शादी के बाद दहेज में दो लाख रुपये की मांग को लेकर बहन को उसकी सास रामा देवी, देवर पंकज उर्फ राजू, सुशील उर्फ छाेटू प्रताड़ित करते थे। मांग पूरी न होने की वजह से 30 जनवरी 2019 को तीनों ने केरोसिन डालकर आग लगाई थी। रेखा को बचाने की कोशिश में पति सुनील भी गंभीर रूप से झुलसा था।इलाज के दौरान छह फरवरी 2019 को सुनील की मौत हो गई। वहीं कानपुर हैलट में रेखा की इलाज के दौरान 13 फरवरी 2019 की मौत हो गई। कोर्ट के आदेश पर रामबाबू की ओर से 23 नवंबर 2019 को थरियांव पुलिस ने दहेज हत्या की प्राथमिकी दर्ज की थी।कोर्ट में सुनवाई दौरान अभियोजन की ओर से 10 गवाह पेश हुए। इनमें वादी रामबाबू और रेखा के बहनोई दिनेश चंद्र बयान से मुकर गए। कोर्ट ने मृत्यु पूर्व रेखा के मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज बयानों को अहम माना। कोर्ट ने बयान के आधार पर तीनों को हत्या व दहेज उत्पीड़न में दोषी करार देकर आजीवन कारावास और 21-21 हजार प्रत्येक को अर्थदंड से दंडित किया।बचाव पक्ष के अधिवक्ता के अनुसार प्राथमिकी के बाद पक्षों के बीच समझौता हो गया था। उन्होंने शादी में दिए दहेज और कुछ लेनदेन के बाद कार्रवाई न करने की बात पर समझौता किया था। हालांकि पुलिस ने प्राथमिकी के बाद दोनों देवर व सास को भी जेल भेजा था। वहीं दोषी भाई सजा के बाद बोले कि उन्हें इतनी कड़ी सजा की उम्मीद नहीं थी।इनसेटडॉक्टर, मजिस्ट्रेट, सीओ के बयान हुएमामले में बहन की हत्या में वादी सगे भाई के मुकरने के बाद कोर्ट में आठ सरकारी अधिकारियों की गवाही काम आई। जिसमें तीन डाॅक्टर, दो मजिस्ट्रेट, दो विवेचक सीओ, प्राथमिकी लेखक मुंशी शामिल रहे। वादी और उसका बहनोई खुद के बयान से पलट गए थे।