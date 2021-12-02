Fatehpur News: पैमाइश के 6379 मामले लंबित, भटक रहे किसान
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहपुर Updated Sun, 29 Nov 2026 12:27 AM IST
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फतेहपुर। जनपद में पैमाइश के लिए हजारों आवेदन लंबित हैं। तीनों तहसीलों में दर्ज 7064 आवेदनों में से केवल 24 का निस्तारण निर्धारित समय सीमा के भीतर हो सका। 661 मामलों में समय सीमा बीतने के बाद कार्रवाई हुई जबकि 6379 आवेदन अभी लंबित हैं। बता दें कि इटावा के ताखा तहसील क्षेत्र में जमीन की पैमाइश कराने के लिए एक किसान ने कानूनगो से संपर्क किया था। उससे पैमाइश के लिए 30 हजार रुपये की मांग की गई। शिकायत पर शुक्रवार को विजिलेंस टीम ने कानूनगो को रिश्वत लेते पकड़ लिया।
फतेहपुर में भी पैमाइश के आवेदनों का निस्तारण बेहद धीमा है। सदर तहसील में सबसे अधिक 6392 आवेदन दर्ज हैं। इनमें 613 मामलों का निस्तारण हुआ लेकिन सिर्फ 19 निर्धारित समय में पूरे किए गए। 594 मामलों में समय सीमा गुजरने के बाद कार्रवाई हुई। बिंदकी में 459 आवेदन आए, जिनमें 53 निस्तारित हुए। पांच समय से और 48 देरी से पूरे हुए। खागा में 213 आवेदनों में से 19 का निस्तारण हुआ, लेकिन एक भी मामला समयसीमा के भीतर पूरा नहीं किया गया।
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विवादित मामलों में भी फंसी पैमाइश
पैमाइश में देरी की वजह जमीन की सीमा, हिस्सेदारी और कब्जे को लेकर विवाद भी हैं। पोर्टल पर 3307 मामले विवादित श्रेणी में एसडीएम स्तर पर भेजे गए हैं, जबकि 2873 अविवादित मामलों में पैमाइश की कार्रवाई दर्ज है। विवाद होने पर राजस्व टीम को मौके की जांच और रिपोर्ट तैयार करनी होती है, जिससे प्रक्रिया आगे बढ़ती है।
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पैमाइश के आवेदन और निस्तारण तहसीलवार
तहसील - आवेदन - समय से निस्तारण - देरी से निस्तारण
सदर - 6,392 - 19 - 594
खागा - 213 - 0 - 19
बिंदकी - 459 - 5 - 48
कुल - 7,064 - 24 - 661
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रिश्वतखोरी के मामलों में पहले भी कार्रवाई
केस-एक : खागा में एक लाख रुपये लेते बाबू गिरफ्तार
11 अगस्त 2026 को खागा तहसील के उप निबंधक कार्यालय में तैनात कनिष्ठ सहायक राहुल कुमार बौद्ध को एंटी करप्शन टीम ने एक लाख रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था। बैनामे में हेराफेरी का आरोप लगाकर मुकदमे से बचाने के नाम पर रकम मांगने की शिकायत की गई थी।
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केस-दो : पैमाइश के लिए पांच हजार मांगने पर लेखपाल गिरफ्तार
16 अक्तूबर 2023 को सदर तहसील के खानपुर गांव में जमीन की पैमाइश के नाम पर किसान से पांच हजार रुपये मांगने के आरोप में लेखपाल प्रमोद कुमार को एंटी करप्शन टीम ने गिरफ्तार किया था। किसान ने शिकायत में बताया था कि वह कई बार पैमाइश के लिए चक्कर काट चुका था, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही थी।
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बयान.....
पैमाइश के मामलों में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी तहसीलों में लंबित आवेदनों की समीक्षा कर समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित कराया जाएगा। लापरवाही मिलने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी। - डॉ. लोकेश एम, मंडलायुक्त
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फतेहपुर में भी पैमाइश के आवेदनों का निस्तारण बेहद धीमा है। सदर तहसील में सबसे अधिक 6392 आवेदन दर्ज हैं। इनमें 613 मामलों का निस्तारण हुआ लेकिन सिर्फ 19 निर्धारित समय में पूरे किए गए। 594 मामलों में समय सीमा गुजरने के बाद कार्रवाई हुई। बिंदकी में 459 आवेदन आए, जिनमें 53 निस्तारित हुए। पांच समय से और 48 देरी से पूरे हुए। खागा में 213 आवेदनों में से 19 का निस्तारण हुआ, लेकिन एक भी मामला समयसीमा के भीतर पूरा नहीं किया गया।
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विवादित मामलों में भी फंसी पैमाइश
पैमाइश में देरी की वजह जमीन की सीमा, हिस्सेदारी और कब्जे को लेकर विवाद भी हैं। पोर्टल पर 3307 मामले विवादित श्रेणी में एसडीएम स्तर पर भेजे गए हैं, जबकि 2873 अविवादित मामलों में पैमाइश की कार्रवाई दर्ज है। विवाद होने पर राजस्व टीम को मौके की जांच और रिपोर्ट तैयार करनी होती है, जिससे प्रक्रिया आगे बढ़ती है।
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पैमाइश के आवेदन और निस्तारण तहसीलवार
तहसील - आवेदन - समय से निस्तारण - देरी से निस्तारण
सदर - 6,392 - 19 - 594
खागा - 213 - 0 - 19
बिंदकी - 459 - 5 - 48
कुल - 7,064 - 24 - 661
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रिश्वतखोरी के मामलों में पहले भी कार्रवाई
केस-एक : खागा में एक लाख रुपये लेते बाबू गिरफ्तार
11 अगस्त 2026 को खागा तहसील के उप निबंधक कार्यालय में तैनात कनिष्ठ सहायक राहुल कुमार बौद्ध को एंटी करप्शन टीम ने एक लाख रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था। बैनामे में हेराफेरी का आरोप लगाकर मुकदमे से बचाने के नाम पर रकम मांगने की शिकायत की गई थी।
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केस-दो : पैमाइश के लिए पांच हजार मांगने पर लेखपाल गिरफ्तार
16 अक्तूबर 2023 को सदर तहसील के खानपुर गांव में जमीन की पैमाइश के नाम पर किसान से पांच हजार रुपये मांगने के आरोप में लेखपाल प्रमोद कुमार को एंटी करप्शन टीम ने गिरफ्तार किया था। किसान ने शिकायत में बताया था कि वह कई बार पैमाइश के लिए चक्कर काट चुका था, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही थी।
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बयान.....
पैमाइश के मामलों में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी तहसीलों में लंबित आवेदनों की समीक्षा कर समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित कराया जाएगा। लापरवाही मिलने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी। - डॉ. लोकेश एम, मंडलायुक्त