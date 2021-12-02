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फतेहपुर में भी पैमाइश के आवेदनों का निस्तारण बेहद धीमा है। सदर तहसील में सबसे अधिक 6392 आवेदन दर्ज हैं। इनमें 613 मामलों का निस्तारण हुआ लेकिन सिर्फ 19 निर्धारित समय में पूरे किए गए। 594 मामलों में समय सीमा गुजरने के बाद कार्रवाई हुई। बिंदकी में 459 आवेदन आए, जिनमें 53 निस्तारित हुए। पांच समय से और 48 देरी से पूरे हुए। खागा में 213 आवेदनों में से 19 का निस्तारण हुआ, लेकिन एक भी मामला समयसीमा के भीतर पूरा नहीं किया गया।.......................विवादित मामलों में भी फंसी पैमाइशपैमाइश में देरी की वजह जमीन की सीमा, हिस्सेदारी और कब्जे को लेकर विवाद भी हैं। पोर्टल पर 3307 मामले विवादित श्रेणी में एसडीएम स्तर पर भेजे गए हैं, जबकि 2873 अविवादित मामलों में पैमाइश की कार्रवाई दर्ज है। विवाद होने पर राजस्व टीम को मौके की जांच और रिपोर्ट तैयार करनी होती है, जिससे प्रक्रिया आगे बढ़ती है।.......................पैमाइश के आवेदन और निस्तारण तहसीलवारतहसील - आवेदन - समय से निस्तारण - देरी से निस्तारणसदर - 6,392 - 19 - 594खागा - 213 - 0 - 19बिंदकी - 459 - 5 - 48कुल - 7,064 - 24 - 661.....................रिश्वतखोरी के मामलों में पहले भी कार्रवाईकेस-एक : खागा में एक लाख रुपये लेते बाबू गिरफ्तार11 अगस्त 2026 को खागा तहसील के उप निबंधक कार्यालय में तैनात कनिष्ठ सहायक राहुल कुमार बौद्ध को एंटी करप्शन टीम ने एक लाख रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था। बैनामे में हेराफेरी का आरोप लगाकर मुकदमे से बचाने के नाम पर रकम मांगने की शिकायत की गई थी।......................केस-दो : पैमाइश के लिए पांच हजार मांगने पर लेखपाल गिरफ्तार16 अक्तूबर 2023 को सदर तहसील के खानपुर गांव में जमीन की पैमाइश के नाम पर किसान से पांच हजार रुपये मांगने के आरोप में लेखपाल प्रमोद कुमार को एंटी करप्शन टीम ने गिरफ्तार किया था। किसान ने शिकायत में बताया था कि वह कई बार पैमाइश के लिए चक्कर काट चुका था, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही थी।..................बयान.....पैमाइश के मामलों में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी तहसीलों में लंबित आवेदनों की समीक्षा कर समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित कराया जाएगा। लापरवाही मिलने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी। - डॉ. लोकेश एम, मंडलायुक्त