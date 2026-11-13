Fatehpur News: बिंदकी में जाम से राहगीर परेशान, तीन घंटे तक रेंगते रहे वाहन

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आधे घंटे से अधिक समय तक वाहन फंसे रहे। दिनभर अलग-अलग समय पर लगे जाम के चलते लोगों को करीब तीन घंटे तक परेशानी उठानी पड़ी। जाम की मुख्य वजह भारी वाहनों का बाईपास से गुजरने के बजाय कस्बे के भीतर प्रवेश करना रही।एक साथ कई बड़े वाहनों के प्रमुख मार्गों पर पहुंचने से यातायात का दबाव बढ़ गया। इस दौरान एंबुलेंस, स्कूली वाहन और रोडवेज बसें भी जाम में फंसी रहीं। इससे मरीजों, विद्यार्थियों और यात्रियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। गांधी चौराहे पर जाम के दौरान काफी देर तक कोई पुलिसकर्मी यातायात सुचारु कराने नहीं पहुंचा।सीओ प्रयांक जैन ने बताया कि बाईपास पर पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। अंबेडकर चौराहे पर भी यातायात पुलिस और अन्य पुलिसकर्मी पिकेट ड्यूटी करते हैं। जाम की सूचना मिलते ही यातायात सुचारु कराया जाता है।