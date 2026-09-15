Fatehpur News: निलंबन की कार्रवाई के बाद लिपिक की मां की हार्टअटैक से मौत
कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 12:47 AM IST
Updated Tue, 15 Sep 2026 12:47 AM IST
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फतेहपुर। उप संभागीय परिवहन कार्यालय (एआरटीओ) में वित्तीय अनियमितताओं की शिकायत पर हुई कार्रवाई के बाद निलंबित लिपिक शुभम सिंह की मां की रविवार देर रात हार्टअटैक से मौत हो गई।
बीते चार सितंबर को एडीएम विनय पांडेय और एएसपी ज्ञान प्रकाश राय ने उप संभागीय परिवहन कार्यालय में छापा मारा था। इस दौरान कार्यालय के कैश का मिलान कराया गया, जिसमें करीब 7900 रुपये कम पाए गए। मामले को गंभीरता से लेते हुए आरटीओ हिमेश तिवारी ने लिपिक शुभम सिंह को निलंबित कर दिया था। इसके बाद उन्हें कौशाम्बी जिले में संबद्ध कर दिया गया।
कार्रवाई के बाद से शुभम सिंह मानसिक रूप से परेशान बताए जा रहे थे। इसी बीच रविवार देर रात उनकी मां की अचानक तबीयत बिगड़ी। परिजन कुछ समझ पाते, इससे पहले ही उन्हें हार्टअटैक पड़ा और मौत हो गई।
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बीते चार सितंबर को एडीएम विनय पांडेय और एएसपी ज्ञान प्रकाश राय ने उप संभागीय परिवहन कार्यालय में छापा मारा था। इस दौरान कार्यालय के कैश का मिलान कराया गया, जिसमें करीब 7900 रुपये कम पाए गए। मामले को गंभीरता से लेते हुए आरटीओ हिमेश तिवारी ने लिपिक शुभम सिंह को निलंबित कर दिया था। इसके बाद उन्हें कौशाम्बी जिले में संबद्ध कर दिया गया।
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कार्रवाई के बाद से शुभम सिंह मानसिक रूप से परेशान बताए जा रहे थे। इसी बीच रविवार देर रात उनकी मां की अचानक तबीयत बिगड़ी। परिजन कुछ समझ पाते, इससे पहले ही उन्हें हार्टअटैक पड़ा और मौत हो गई।
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