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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Fatehpur News ›   Allegations of extortion from dumper drivers; complaint lodged with the DM.

Fatehpur News: डंपर चालकों से वसूली का आरोप, डीएम से शिकायत

Mon, 21 Sep 2026 10:48 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 10:48 PM IST
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Allegations of extortion from dumper drivers; complaint lodged with the DM.
फतेहपुर। बांदा-रायबरेली हाईवे पर हुसैनगंज थाना क्षेत्र के बेरागढ़ीवा निवासी डंपर मालिक वीरेंद्र सिंह ने डंपर चालकों से वसूली का आरोप लगाया है। उन्होंने इस संबंध में रायबरेली डीएम से शिकायत की है।
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वीरेंद्र सिंह का आरोप है कि सोमवार को रायबरेली के मुंशीगंज के पास एक खनन अधिकारी ने उनके दो डंपर रोके। अधिकारी ने डंपरों को ओवरलोड बताकर कार्रवाई और जेल भेजने की धमकी दी। इसके बाद दोनों चालकों से 52-52 हजार रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर कराए गए।
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यह रकम हुसैनगंज क्षेत्र के सातमिल स्थित राजेंद्र फिलिंग स्टेशन के खाते में भेजी गई। पेट्रोल पंप मैनेजर ने बाद में यह रकम लौटाने से इन्कार कर दिया। डंपर मालिक वीरेंद्र का आरोप है कि वसूली के बाद भी दोनों डंपरों का चालान कर दिया गया।
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हुसैनगंज प्रभारी निरीक्षक आलोक पांडेय ने बताया कि वीरेंद्र सिंह की शिकायत मिली थी, लेकिन मामला रायबरेली क्षेत्र का होने के कारण उन्हें वहां शिकायत करने के लिए कहा गया है।
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