Fatehpur News: नहर में मिले महिला के शव की शिनाख्त पर एक लाख का इनाम

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12 अगस्त को नहर से महिला का शव मिला था। पुलिस ने तीन दिन बाद शव का पोस्टमार्टम कराया। रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या किए जाने की पुष्टि हुई। इसके बाद थाना बकेवर में महिला की हत्या की प्राथमिकी दर्ज की गई। एसपी ने बताया कि पोस्टमार्टम में महिला की उम्र करीब 30 वर्ष और लंबाई 150 सेंटीमीटर पाई गई है। उसके दाहिने हाथ में एक अंगूठी थी जिस पर सोनू नाम गुदा है।रामगंगा निचली नहर कानपुर की ओर से फतेहपुर आती है। पुलिस का मानना है कि कानपुर, फतेहपुर और आसपास के क्षेत्रों के लोग महिला की पहचान में मदद कर सकते हैं। शिनाख्त कराने में सहयोग करने वाले को एक लाख रुपये का इनाम दिया जाएगा।