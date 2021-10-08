Farrukhabad News: शेराखार गौटिया की राशन दुकान निलंबित
कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 12:00 AM IST
Updated Fri, 28 Aug 2026 12:00 AM IST
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फर्रुखाबाद। राशन की दुकान पर अनियमितता की शिकायत पर जांच करने पहुंचे अमृतपुर पूर्ति निरीक्षक को अनियमितताएं मिलीं। प्रभारी जिला पूर्ति अधिकारी अनिल कुमार यादव ने दुकान निलंबित कर राजेपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए तहरीर दी है।
पूर्ति निरीक्षक की जांच में कोटेदार जगपाल को जांच में 51.80 क्विंटल गेहूं, 85.994 क्विंटल चावल, दो किलो चीनी, 18.96 क्विंटल मक्का, 39.60 क्विंटल बाजरा, एमडीएम योजना का 188 किलो गेहूं, 332 किलो चावल कालाबाजारी करना पाया गया। जांच आख्या पर डीएम ने बृहस्पतिवार को दुकान को निलंबित करने के आदेश दिए। संवाद
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पूर्ति निरीक्षक की जांच में कोटेदार जगपाल को जांच में 51.80 क्विंटल गेहूं, 85.994 क्विंटल चावल, दो किलो चीनी, 18.96 क्विंटल मक्का, 39.60 क्विंटल बाजरा, एमडीएम योजना का 188 किलो गेहूं, 332 किलो चावल कालाबाजारी करना पाया गया। जांच आख्या पर डीएम ने बृहस्पतिवार को दुकान को निलंबित करने के आदेश दिए। संवाद
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