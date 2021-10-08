Farrukhabad News: बिजली के तार और ट्रांसफार्मर का तेल चोरी करने में सात गिरफ्तार

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हजियांपुर उपकेंद्र के जेई दीपक राम ने 13 अक्तूबर को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बिजली के 18 पोल के तार चोरी होने की बात कही गई थी। मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र में अंडरपास के पास 14 पोल के तार चोरी हुए थे। इस संबंध में रामबाबू ने एक अक्तूबर को वहां प्राथमिकी दर्ज कराई थी। कमालगंज थाना क्षेत्र के गांव सिंधौली निवासी दयाराम ने 19 अगस्त को रिपोर्ट लिखाई थी। ट्रांसफार्मर से तेल और वायरिंग चोरी का आरोप लगाया था। इन घटनाओं के खुलासे के लिए एसपी आरती सिंह ने टीम गठित की थी। एसओजी, सर्विलांस टीम और थानाध्यक्ष सचिन चौधरी ने टीम का नेतृत्व किया।पुलिस ने शमसाबाद के ढाईघाट स्थित श्मशान घाट से कायमगंज के कटरा रहमत निवासी सबलू, तस्लीम, नवाबगंज के गांव मिल्किया निवासी वीपी सिंह, लाल बहादुर, कायमगंज के मऊ रसीदाबाद के आमिर, बड़ा बाजार रसीदाबाद के आसिम और शमसाबाद के गांव कुइयां खेड़ा निवासी संजय गंगवार को मंगलवार रात गिरफ्तार कर लिया।पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक लोडर और दो मोटरसाइकिल बरामद की हैं। बिजली के तारों के नौ बंडल और केबल से भरी प्लास्टिक की बोरी भी मिली है। तांबे के तार से भरा एक बोरा, दो कटर और पोल पर चढ़ने वाली चप्पलें भी बरामद हुई हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू, तेल की कटिया, छह मोबाइल और 1910 रुपये भी जब्त किए गए हैं।पुलिस लाइन में एसपी आरती सिंह ने बताया कि सभी आरोपियों को अदालत में पेश किया गया। वहां से सभी को जेल भेज दिया गया। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक गिरीश कुमार सिंह, सीओ अजय कुमार, एसओ शमसाबाद सचिन चौधरी व एसओजी प्रभारी संत कुमार आदि रहे।आरोपियों का आपराधिक इतिहाससबलू, आमिर, वीपी सिंह, लालबहादुर, तस्लीम व संजय पर अलग-अलग थाना क्षेत्रों में चोरी सहित अन्य धाराओं में तीन-तीन प्राथमिकी दर्ज हैं। आसिम पर चार प्राथमिकी दर्ज होने की जानकारी दी गई है।