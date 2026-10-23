Farrukhabad News: पत्नी से विवाद पर डीजल डाल खुद को लगाई आग

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मोहल्ला बगिया निवासी मनोज कुमार (47) ने दो शादियां की हैं। बड़ी पत्नी उमा और छोटी कल्पना देवी अलग-अलग मकानों में रहती हैं। किसी बात को लेकर सुबह 11 बजे के करीब छोटी पत्नी से मनोज का विवाद हो गया। इस दौरान कल्पना ने किवाड़ बंद कर लिए और खुद पर सिर से डीजल डालकर आग लगा ली। विज्ञापन

धू-धू कर जलते मनोज को देख आसपास के लोगों ने बमुश्किल आग बुझाई। इसके बाद सीएचसी अल्हागंज ले गए। वहां से रेफर करने पर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। कमर से ऊपर का शरीर 95 प्रतिशत झुलसा है। बर्न वार्ड में इलाज चल रहा है। मोहल्ला बगिया निवासी मनोज कुमार (47) ने दो शादियां की हैं। बड़ी पत्नी उमा और छोटी कल्पना देवी अलग-अलग मकानों में रहती हैं। किसी बात को लेकर सुबह 11 बजे के करीब छोटी पत्नी से मनोज का विवाद हो गया। इस दौरान कल्पना ने किवाड़ बंद कर लिए और खुद पर सिर से डीजल डालकर आग लगा ली।धू-धू कर जलते मनोज को देख आसपास के लोगों ने बमुश्किल आग बुझाई। इसके बाद सीएचसी अल्हागंज ले गए। वहां से रेफर करने पर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। कमर से ऊपर का शरीर 95 प्रतिशत झुलसा है। बर्न वार्ड में इलाज चल रहा है।

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फर्रुखाबाद। शाहजहांपुर के थाना व कस्बा अल्हागंज के मोहल्ला बगिया निवासी मनोज ने दो शादियां की हैं। छोटी पत्नी कल्पना से बुधवार रात से ही विवाद चल रहा था। बृहस्पतिवार सुबह पत्नी ने मकान के किवाड़ बंद कर लिए। इस दौरान गुस्साए मनोज ने डीजल डालकर खुद आग लगा ली। काफी प्रयास के बाद लोग आग बुझाकर उसे सीएचसी ले गए। यहां से लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है।