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Farrukhabad News: मासूम की मौत से परिजन बेहाल

Fri, 23 Oct 2026 01:05 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 23 Oct 2026 01:05 AM IST
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Family devastated by the death of the innocent child
शमसाबाद। नगर पंचायत शमसाबाद के मोहल्ला लाडमपुर निवासी शिवराम के छह माह के बेटे कन्हैया की बृहस्पतिवार सुबह मौत हो गई। इससे परिवार में चीख-पुकार मच गई। मां तुलसी और पिता शिवराम का रो-रोकर बुरा हाल है।
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कन्हैया करीब 20 दिन पहले अपनी मां तुलसी के साथ गांव रोशनाबाद स्थित नाना प्रमोद भारद्वाज के घर आया था। दो दिन पहले उसे सर्दी और बुखार की शिकायत हुई। हालत बिगड़ने पर ननिहाल के लोग उसे फर्रुखाबाद के एक निजी चिकित्सक के पास ले गए। वहां उसका उपचार कराया गया लेकिन उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ।
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बृहस्पतिवार सुबह कन्हैया की तबीयत फिर बिगड़ गई। परिजन उसे रोशनाबाद में एक डॉक्टर के पास लेकर पहुंचे। वहां चिकित्सक ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। छह माह के बेटे की मौत की खबर सुनते ही मां तुलसी बिलखने लगी। पिता शिवराम और ननिहाल के लोगों का भी रो-रोकर बुरा हाल हो गया।
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