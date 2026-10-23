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Farrukhabad News: छह केंद्रों पर होगी छात्रवृत्ति परीक्षा

Fri, 23 Oct 2026 12:51 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 23 Oct 2026 12:51 AM IST
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Scholarship examination to be held at six centres
फर्रुखाबाद। राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा के आयोजन के लिए प्रशासन ने अपनी तैयारियां आरंभ कर दी हैं। यह महत्वपूर्ण परीक्षा एक नवंबर को पूरे जिले में आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में कुल 1910 विद्यार्थी शामिल होने वाले हैं।
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परीक्षा के सफल संचालन हेतु जिले में कुल छह केंद्र निर्धारित किए गए हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक ने इन सभी केंद्रों के प्रधानाचार्यों को परीक्षा की तैयारियों को समय पर पूरा करने के आदेश दिए हैं। राष्ट्रीय आय एवं योग्यता पर आधारित यह छात्रवृत्ति परीक्षा सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज के निर्देशों पर कराई जा रही है।
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जिला विद्यालय निरीक्षक ने प्रयागराज से प्राप्त आदेशों के आधार पर परीक्षा केंद्रों का चयन किया है। इन केंद्रों में मेजर शिवदयाल सिंह इंटर कॉलेज मोहम्मदाबाद भी शामिल है। भारतीय विद्यालय इंटर कॉलेज महेशनगर मोहम्मदाबाद को भी एक केंद्र बनाया गया है। डीएवी इंटर कॉलेज रजलामई शमसाबाद और एवी इंटर कॉलेज शमसाबाद भी परीक्षा केंद्र हैं। फर्रुखाबाद सिटी गर्ल्स इंटर कॉलेज तथा सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज श्यामनगर भोपतपट्टी को भी परीक्षा केंद्र बनाया गया है। परिषदीय विद्यालयों के कुल 1910 छात्र-छात्राएं इस परीक्षा में भाग लेंगे।
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जिला विद्यालय निरीक्षक संजीव कुमार ने केंद्र व्यवस्थापकों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। उन्होंने परीक्षा से संबंधित सभी तैयारियों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने पर जोर दिया। इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। राजकीय इंटर कॉलेज फर्रुखाबाद के प्रधानाचार्य को इस परीक्षा के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
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