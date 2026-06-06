फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Farrukhabad News ›   Rs 8.55 lakh looted from the accountant of an industrialist and husband of a BJP leader.

Farrukhabad News: उद्योगपति व भाजपा नेता के पति के मुनीम से 8.55 लाख की लूट

Fri, 28 Aug 2026 12:09 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 12:09 AM IST
विज्ञापन
Rs 8.55 lakh looted from the accountant of an industrialist and husband of a BJP leader.
फोटो-42 घटना की जानकारी देते मुनीम पंकज शर्मा। संवाद
कायमगंज(फर्रुखाबाद)। रक्षाबंधन पर मजदूरों को भुगतान करने के लिए जा रहे स्कूटी सवार भाजपा नेता के पति व जिले के प्रमुख उद्योगपति के मुनीम को गांव लालपुर रोड स्थित गोदाम के पास तमंचों की बटों से पीटकर दो बदमाशों ने 8.55 लाख रुपये लूट लिए। इससे मुनीम कंधे में फ्रैक्चर हो गया। बदमाश तमंचे लहराते हुए भाग गए। कुछ दूरी पर एक घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में बदमाश आते नजर आ रहे हैं।
विज्ञापन

कायमगंज के मोहल्ला पृथ्वीदरवाज निवासी भाजपा नेता मिथलेश अग्रवाल के पति सत्यप्रकाश अग्रवाल जिले के प्रमुख उद्योगपति हैं। उनका तंबाकू का भी बड़ा कारोबार है। उनकी एक तंबाकू गोदाम कायमगंज के गांव लालपुर रोड पर है। वहां के मजदूरों के भुगतान के लिए बृहस्पतिवार शाम करीब 6:22 बजे कायमगंज के काजम खां तलैया मोहल्ला निवासी मुनीम पंकज शर्मा उद्योगपति के घर से झोले में 8.55 लाख रुपये लेकर स्कूटी से जा रहे थे। वह गोदाम के गेट के पास पहुंचे। तभी पीछे से एक बाइक सवार दो बदमाश आए और वह मुनीम पर हमलावर हो गए। रुपये रखा झोला बदमाश छीनने लगे। इसका विरोध करने पर बदमाशों ने मुनीम को जमीन पर गिरा दिया। इसके बाद तमंचों की बटों से प्रहार कर उन्हें घायल कर दिया। इसके बाद बदमाश उनसे रुपये रखा झोला लूट कर बाइक से फरार हो गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और छानबीन शुरू की। स्वास्थ्य कर्मी को मौके पर बुलाकर मुनीम का उपचार कराया गया। पुलिस ने बदमाशों की तलाश में वाहन चेकिंग भी कराई। पर बदमाश हाथ नहीं आए। आसपास घरों के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज चेक किए गए। पुलिस व मुनीम ने लूटी गई रकम के बारे में कुछ स्पष्ट नहीं किया। पर सूत्रों ने यह बताया कि झोले में 8.55 लाख रुपये रखे थे।
विज्ञापन


सीओ अजय वर्मा ने बताया कि फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान कराने का प्रयास किया जा रहा है। तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।

फोटो-42 घटना की जानकारी देते मुनीम पंकज शर्मा। संवाद

फोटो-42 घटना की जानकारी देते मुनीम पंकज शर्मा। संवाद

फोटो-42 घटना की जानकारी देते मुनीम पंकज शर्मा। संवाद

फोटो-42 घटना की जानकारी देते मुनीम पंकज शर्मा। संवाद

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed