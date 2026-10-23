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Farrukhabad News: युवक फंदे से लटका, पत्नी से विवाद की आशंका

Fri, 23 Oct 2026 12:55 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 23 Oct 2026 12:55 AM IST
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Man found hanging; dispute with wife suspected
कमालगंज। थाना क्षेत्र के सबासी गांव में एक युवक का शव घर के कमरे में फंदे पर लटका मिला। बृहस्पतिवार की भोर में परिजनों ने शव देखा तो कोहराम मच गया। पुलिस ने सूचना मिलने पर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
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रामआसरे के 26 वर्षीय पुत्र अजय कुमार बुधवार रात खाना खाकर अपने कमरे में सोने गए थे। सुबह करीब तीन बजे परिजनों ने उन्हें फंदे से लटका पाया। मां मीरा देवी और भाई शव देखकर बिलखने लगे। ग्रामीणों ने पुलिस को घटना की जानकारी दी। दरोगा कमलेश कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और परिजनों से पूछताछ की। अजय के चार भाई मनोकी, कौशल, करन और शिवा हैं, तथा दो बहनों का विवाह हो चुका है।
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अजय की पत्नी लालमुनि करीब एक माह से मऊ जिला के जौनपुर स्थित अपने मायके में रह रही है, उनकी एक तीन माह की पुत्री है। बुधवार रात अजय अपनी पत्नी से फोन पर बात कर रहे थे, तभी उनके बीच कहासुनी हुई। आशंका है कि पत्नी से विवाद के बाद ही युवक ने फंदा लगा लिया। प्रभारी निरीक्षक रामसहाय सिंह ने बताया कि मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
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