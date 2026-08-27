Farrukhabad News: कटरी तौफीक का अस्तित्व संकट में , बचे सिर्फ चार मकान

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गंगा किनारे बसे कटरी तौफीक व समैचीपुर में कई दिन से कटान जारी है। कटरी तौफीक में अधिकांश मकान गंगा में समा चुके हैं। अब सिर्फ चार मकान ही बचे हैं। गंगा की धार संविलियन विद्यालय की ओर तेजी से बढ़ने के कारण खतरा मंडरा रहा है। इंचार्ज प्रधानाध्यापक इख्तियार अहमद बृहस्पतिवार को नाव से विद्यालय पहुंचे। वह विद्यालय का पूरा सामान निकाल नाव से बाहर लेकर आए। सामान विद्यालय प्रबंध समिति की अध्यक्ष गुड्डी देवी के घर पहुंचाकर सुरक्षित स्थान पर रखवा दिया है। प्रधानाध्यापक ने बताया कि कटरी तौफीक चार स्थानों पर अलग-अलग बसा है। गुड्डी देवी का मकान कुछ ऊंचाई पर होने से सामान वहां रखा है।ग्रामीणों ने बताया कि गंगा का कटान विद्यालय और शेष बचे चार घरों की ओर बढ़ रहा है। शुक्रवार तक इनका अस्तित्व खत्म होने की आशंका जताई जा रही है। गांव में बचे लोग मकान तोड़ने में लगे हैं। हालांकि अधिकांश सामान वहां से निकाल लिया गया है। समैचीपुर में दिलवर, इंद्राज और राजा के मकान भी कटने की कगार पर हैं।