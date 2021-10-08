फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Farrukhabad News ›   Four years' imprisonment for being caught with stolen goods

Farrukhabad News: चोरी के माल के साथ पकड़े जाने पर चार साल की सजा

Thu, 05 Nov 2026 12:31 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 12:31 AM IST
विज्ञापन
Four years' imprisonment for being caught with stolen goods
फर्रुखाबाद। घर में घुसकर सोने की चेन, चांदी की पायल, तोड़िया और मोबाइल चोरी करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी ने सुदीप को दोषी करार दिया। दोषी को चार साल दो माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने चार हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
विज्ञापन

थाना मऊदरवाजा क्षेत्र के टीका नगला निवासी योगेंद्र शाक्य ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि तीन जून की रात परिवार के लोग घर में सो रहे थे। इसी दौरान छत के रास्ते कमरे में घुसे चोर ने खुली अलमारी में रखी सोने की चेन, एक जोड़ी पायल, एक जोड़ी तोड़िया और मोबाइल चोरी कर लिया था।
विज्ञापन

पुलिस ने छह जून 2023 को मोहल्ला हाता इस्लाम खां भीकमपुरा निवासी सुदीप को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी के जेवर और मोबाइल बरामद कर लिए। सुनवाई के दौरान सुदीप ने 28 अक्तूबर को न्यायालय में अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। उसने बताया कि उसके माता-पिता नहीं हैं और वह भाई-भाभी के साथ रहता है। भविष्य में गलती नहीं दोहराने की बात कहते हुए रहम की गुहार लगाई।
विज्ञापन
विज्ञापन

न्यायालय ने चोरी के अभ्यस्त अपराध से जुड़े तथ्यों और उसकी स्वीकारोक्ति को ध्यान में रखते हुए सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed