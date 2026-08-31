Farrukhabad News: बाढ़ का पानी छोड़ गया कीचड़ व कटे रास्तों का दर्द

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नरौरा बांध से गंगा में सोमवार को 71,051 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। गंगा का जलस्तर 136.80 मीटर से घटकर 136.70 मीटर पर आ गया है। चेतावनी बिंदु 136.60 मीटर से 10 सेंटीमीटर ऊपर बह रहा है। गंगा में आई बाढ़ से तहसील क्षेत्र के 50 से अधिक गांव प्रभावित हैं। बाढ़ का पानी कम होने के बाद परिषदीय विद्यालयों में भी शिक्षक पहुंचने लगे हैं। शिक्षक विद्यालय परिसर में जमा कीचड़ और गंदगी की साफ-सफाई कराने में जुटे हैं। लंबे समय तक पानी भरा रहने से विद्यालयों के कमरों, परिसर और आसपास गंदगी जमा हो गई है। चाचूपुर-कड़हर मार्ग गढ़िया के पास कट जाने से ग्रामीणों को परेशानी उठानी पड़ रही है। आने जाने का कोई दूसरा मार्ग न होने से ज्यादा दिक्कत हो रही है।

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अमृतपुर। गंगा का जलस्तर कम होने के साथ बाढ़ प्रभावित गांवों से पानी धीरे-धीरे निकलने लगा है, लेकिन ग्रामीणों की दुश्वारियां अभी कम नहीं हुई हैं। रास्तों और विद्यालयों से पानी निकलने के बाद अब कीचड़ और गंदगी ने परेशानी बढ़ा दी है। वहीं, कई मार्ग क्षतिग्रस्त होने से लोगों को आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गंगा का जलस्तर चेतावनी बिंदु से 10 सेंटीमीटर ऊपर बह रहा है।