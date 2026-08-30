फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Farrukhabad News ›   Fire safety drive falls flat; only 30 out of 165 buildings met the standards.

Farrukhabad News: अग्निशमन अभियान ठंडा, 165 में से केवल मात्र 30 भवनों ने पूरे किए मानक

Sun, 30 Aug 2026 12:10 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 12:10 AM IST
विज्ञापन
Fire safety drive falls flat; only 30 out of 165 buildings met the standards.
फर्रुखाबाद। भीड़भाड़ वाले भवनों में अग्निशमन मानकों को पूरा कराने का अभियान दो माह बाद ठंडा पड़ गया है। प्रशासन ने 165 भवन स्वामियों को नोटिस जारी किए थे। इनमें से केवल 30 ने ही मानकों का पालन किया है।
विज्ञापन

अधिकांश प्रतिष्ठान अब भी अधूरे सुरक्षा इंतजामों के साथ चल रहे हैं। यह अभियान लखनऊ में हुए कोचिंग अग्निकांड के बाद शासन के आदेश पर शुरू किया गया था। इसमें होटल, गेस्टहाउस, कोचिंग और नर्सिंगहोम की जांच की गई थी। जांच में पाया गया कि कुछ को छोड़कर कहीं भी आग बुझाने के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे। सिटी मजिस्ट्रेट ने तब मानक पूरे करने के निर्देश दिए थे। शहर के अधिकांश गेस्टहाउस में वाहन पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। इससे कार्यक्रमों के दौरान हजारों की भीड़ अंदर होती है और वाहन सड़क किनारे खड़े किए जाते हैं। इसके चलते सड़क पर जाम लगता है।
विज्ञापन

कार्रवाई की तैयारी
अग्निशमन अधिकारी प्रांशु अवस्थी ने बताया कि 165 निजी भवन स्वामियों को नोटिस दिए गए थे। इनमें से 30 ने मानक पूरे कर रिपोर्ट दी है, जबकि 15 ने एक माह का समय मांगा है। कई अन्य भवन स्वामियों ने नोटिस का जवाब भी नहीं दिया है। इन भवन स्वामियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए प्रशासन को पत्र भेजा जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिना मानक पूरे किए प्रतिष्ठानों का संचालन नहीं हो सकेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed