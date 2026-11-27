विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

क्षेत्र के ग्राम नगला इमलिया निवासी छोटेलाल का पुत्र कुलदीप यादव (25) शुक्रवार सुबह करीब छह बजे अपने ट्रैक्टर से खेत की जोताई करने निकला था। सुबह करीब नौ बजे वह ग्राम नगला दुजू निवासी जनवेद सिंह के खेत में जोताई कर रहा था। इसी दौरान अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और वह ट्रैक्टर से गिरकर पीछे लगे रोटावेटर में फंस गया। उसकी मौके पर ही मौत हो गई।हादसे की जानकारी मिलते ही गांव में चीख-पुकार मच गई। घटनास्थल पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से काफी मशक्कत के बाद रोटावेटर में फंसे शव को बाहर निकलवाया। लेखपाल संजय कुमार भी मौके पर पहुंचे।मृतक के भाई संदीप ने बताया कि कुलदीप तीन भाइयों में सबसे छोटा था। उसके दो बड़े भाई संदीप और दीपू हैं। करीब छह माह पहले ही उसकी शादी हुई थी। पति की अचानक मौत से पत्नी का रो-रोकर बुरा हाल है। कुलदीप ने इसी साल धनतेरस के दिन नया ट्रैक्टर खरीदा था। जिस ट्रैक्टर से वह खेती-किसानी कर परिवार के सपने पूरे करना चाहता था, उसी से हादसे में उसकी जान चली गई। थाना प्रभारी विपिन मलिक ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।