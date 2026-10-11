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Etawah News: ट्रक की टक्कर से बाइक सवार महिला की मौत, पति घायल

Sun, 11 Oct 2026 11:46 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा
संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा Updated Sun, 11 Oct 2026 11:46 PM IST
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Woman riding a bike dies after being hit by a truck; husband injured.
सैफई। हैवरा बाईपास पर बघुईया तिराहे के पास रविवार शाम को ट्रक की टक्कर से बाइक सवार महिला की मौत हो गई, जबकि उसका पति गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई।
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फिरोजाबाद के उधमी गांव निवासी विमल कुमार अपनी पत्नी चंद्रकांता (30) के साथ बाइक से रिश्तेदारी में जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने जा रहे थे। हैवरा बाईपास पर बघुईया तिराहे के पास ट्रक ने उनकी बाइक में पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए।
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सूचना पर पहुंची एंबुलेंस से दोनों को आयुर्विज्ञान विवि भेजा गया। जहां चंद्रकांता को मृत घोषित कर दिया गया। चंद्रकांता के दो छोटे बेटे हैं। विमल कुमार की हालत गंभीर बनी हुई है। प्रभारी निरीक्षक भूपेंद्र राठी ने बताया हादसा करने वाले ट्रक की तलाश की जा रही है।(संवाद)
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