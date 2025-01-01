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Etawah News: मौसम बदलते ही जिला अस्पताल में सांस रोगियों की संख्या हुई दोगुनी

Fri, 25 Sep 2026 12:04 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा
संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा Updated Fri, 25 Sep 2026 12:04 AM IST
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The number of respiratory patients at the district hospital has doubled with the change in weather.
फोटो 01: एक्सरे कक्ष के बाहर जांच करवाने के लिए लाइन में लगे मरीज। संवाद
इटावा। बदलते मौसम में 40-45 साल से अधिक उम्र के को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। ऐसे में डॉक्टर उनको जांच कराने की सलाह दे रहे हैं। सामान्य दिनों में इनकी संख्या 80 से 90 रहती है। अब इनकी संख्या दोगुनी हो गई है। इससे खून व एक्सरे कक्ष में मरीजों की लंबी लाइन लग रही है। साथ ही डॉक्टर उन्हें बदलते मौसम में बचाव करने की सलाह दे रहे हैं।
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बृहस्पतिवार को जिला अस्पताल में आए 1177 नए मरीजों पंजीकरण कराया। इसमें सांस लेने में दिक्कत होने के चलते 188 से अधिक मरीजों के एक्सरे कराए गए। सुबह 10 से दोपहर दो बजे तक एक्सरे कक्ष के बाहर लाइन लगी रही। अस्थमा (दमा) के मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। सांस लेने में तकलीफ व सीने में भारीपन की समस्या लेकर मरीज अस्पताल में पहुंच रहे हैं।
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जिला अस्पताल की इमरजेंसी में रोजाना 32 से ज्यादा ऐसे मामले आ रहे हैं। हर दिन इनमें से तीन से चार को भर्ती करना पड़ रहा है। जिला अस्पताल के वरिष्ठ फिजीशियन डॉ. अजय शर्मा बताया कि इस समय खांसी जल्दी ठीक नहीं हो रही है। सांस के पुराने मरीजों की परेशानी बढ़ने के कारण दवा की डोज बढ़ानी पड़ रही है।अधिक दिनों तक खांसी आने से सांस की नली पर सूजन आ रही है। इसके लिए उनका एक्सरे करवाना पड़ रहा है।
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इन बातों का रखें ध्यान---
-सुबह-शाम खुली जगह में सैर व व्यायाम न करें।
-मास्क लगाकर ही बाहर जाएं।
-बुजुर्ग व सांस के पुराने मरीज ज्यादा सावधानी बरतें।
-घर पर भाप ले सकते हैं।
-बीमारी पड़ने पर घरेलू इलाज से बचें।
-डॉक्टर से परामर्श के बाद ही दवा का सेवन करें।
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