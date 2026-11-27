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डीएम एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अमित आसेरी ने बताया कि जिले के चारों विधानसभा क्षेत्रों के मतदान केंद्रों पर बीएलओ आवेदन लेंगे। नाम जुड़वाने हेतु फॉर्म-6 और संशोधन के लिए फॉर्म-8 भरना होगा। मतदाता voters.eci.gov.in पर अपना नाम देख सकते हैं। विज्ञापन

कलक्ट्रेट और जिला निर्वाचन कार्यालय की हेल्प डेस्क के नंबर 8858721298 और 8115189424 हैं। जिला संपर्क केंद्र 1950 और 05192-285795 पर सुबह नौ से रात नौ बजे तक जानकारी व शिकायत प्राप्त करेगा। डीएम एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अमित आसेरी ने बताया कि जिले के चारों विधानसभा क्षेत्रों के मतदान केंद्रों पर बीएलओ आवेदन लेंगे। नाम जुड़वाने हेतु फॉर्म-6 और संशोधन के लिए फॉर्म-8 भरना होगा। मतदाता voters.eci.gov.in पर अपना नाम देख सकते हैं।कलक्ट्रेट और जिला निर्वाचन कार्यालय की हेल्प डेस्क के नंबर 8858721298 और 8115189424 हैं। जिला संपर्क केंद्र 1950 और 05192-285795 पर सुबह नौ से रात नौ बजे तक जानकारी व शिकायत प्राप्त करेगा।

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बांदा। मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान के तहत शनिवार और रविवार को जिले के सभी मतदान केंद्रों पर विशेष अभियान चलेगा। इसमें पात्र और छूटे हुए मतदाताओं के नाम जोड़े जाएंगे। साथ ही नाम और विवरण में संशोधन भी कराया जा सकेगा।