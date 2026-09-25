Etawah News: वाहन की टक्कर से रेलवे फाटक 15 मिनट रहा बंद
कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 11:19 PM IST
Updated Fri, 25 Sep 2026 11:19 PM IST
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भरथना। रेलवे स्टेशन के पूर्वी ओर स्थित रेलवे फाटक संख्या 20-बी के दक्षिणी दिशा वाले बूम में वाहन की टक्कर लगने से तकनीकी खामी आ गई। इससे रेलवे कॉसिंग का फाटक 15 मिनट तक बंद रहा। इससे लोगों को आवागमन करने में दिक्कत हुई। हालांकि रेल यातायात पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। बताया गया कि किसी वाहन की टक्कर लगने से रेलवे फाटक के बूम में तकनीकी खराबी आ गई थी। सूचना मिलने पर रेलवे के टेक्नीशियन मौके पर पहुंचे और करीब 15 मिनट की मशक्कत के बाद बूम को दुरुस्त कर दिया। (संवाद)
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