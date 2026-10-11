Etawah News: ठेके के पास मिले युवक के शव का हुआ पोस्टमार्टम

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बकेवर। महेवा कस्बे में शराब ठेके के सामने सामुदायिक शौचालय के पास नाली किनारे मिले सागर उर्फ गुल्लू भदौरिया (43) के शव का पुलिस ने रविवार को पोस्टमार्टम कराया। वह बढ़पुरा थाना क्षेत्र के मिहोली गांव के निवासी थे। अत्यधिक शराब पीने से मौत होने की आशंका जताई जा रही है। सोशल मीडिया के माध्यम से पहचान हुई। मृतक के बेटे अभिषेक उर्फ बंटू ने बताया कि उनके पिता तीन दिन पहले घर से निकले थे। (संवाद)