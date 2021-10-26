Etawah News: सीएम की फोटो से छेड़छाड़ करने का आरोपी गिरफ्तार

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आरोप है कि पीयूष टंडन के नाम से सोशल मीडिया पर संचालित आईडी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव की एक एडिट तस्वीर स्टेटस के रूप में लगाई गई थी। इसमें मुख्यमंत्री को अखिलेश यादव के पैर छूते हुए दिखाया गया था। तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई। भाजपा जिलाध्यक्ष और पार्टी कार्यकर्ताओं ने इस पर आपत्ति जताते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की थी।मामले का संज्ञान लेते हुए एसएसपी ने कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद साइबर क्राइम टीम ने आरोपी पीयूष टंडन निवासी इकदिल को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़े तथ्यों की जांच कर रही है। आरोपी नगर पंचायत में ठेकेदार के माध्यम से सफाई कर्मचारी के रूप में कार्यरत था।नगर पंचायत की ईओ सुचेता अरोड़ा ने बताया कि मामले की जानकारी मिलने के बाद संबंधित ठेकेदार को लिखित सूचना दी गई। इसके बाद पीयूष टंडन को तत्काल प्रभाव से काम से हटा दिया गया है। प्रभारी निरीक्षक विक्रम सिंह चौहान ने बताया कि आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।