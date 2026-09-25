Etawah News: 26 दिन बाद भी हत्या का मुख्य आरोपी फरार, अब कुर्की की तैयारी

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न्यायालय ने मुख्य आरोपी राजा उर्फ राजकुमार और उसके साथी सोमेश उर्फ प्रिंस के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किए हैं। पुलिस अब दोनों के घरों की कुर्की की कार्रवाई की तैयारी में जुटी है। कुर्की के लिए न्यायालय से अनुमति मांगी गई है। नगला जलाल गांव में 30 अगस्त को ट्रांसफार्मर से बिजली की केबल डालने को लेकर विवाद हुआ था। आरोप है कि राजा उर्फ राजकुमार ने अपने साथियों के साथ मिलकर चरण सिंह पर फायरिंग कर दी थी। गोली लगने से चरण सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। अस्पताल ले जाते समय अधिक रक्तस्राव से उनकी मौत हो गई। मृतक के पुत्र टिंकू की तहरीर पर पांच आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।घटना के बाद पुलिस ने नामजद आरोपी राहुल को तमंचा और कारतूस के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। हालांकि, राजा उर्फ राजकुमार और सोमेश उर्फ प्रिंस अभी भी फरार हैं। मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। सफलता नहीं मिलने पर न्यायालय से गैर-जमानती वारंट जारी कराए गए हैं।पुलिस अब कुर्की की कार्रवाई के जरिये आरोपियों पर दबाव बनाने की तैयारी कर रही है। सीओ भरथना रामदवन मौर्य ने बताया कि राजा और सोमेश के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी हो चुके हैं। कुर्की की कार्रवाई के लिए न्यायालय से अनुमति मांगी गई है। अनुमति मिलने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।