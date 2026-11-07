Etawah News: दीपावली पर विशेषज्ञों डॉक्टरों की छुट्टी निरस्त, ऑनकॉल ड्यूटी पर रहेंगे मौजूद

विज्ञापन

इसी तरह ईएनटी विशेषज्ञ में डॉ. जेपी चौधरी, डॉ. अश्वनी यादव व डॉ. राहुल आनंद, हड्डी रोग विशेषज्ञ में डॉ. सीएस नेगी, डॉ. विष्णु मेहरोत्रा, दीपक गुप्ता, नेत्र रोग विशेषज्ञ में डॉ. श्रेषांक सिंह, बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. पुष्पेंद्र यादव व डॉ. शादाब आलम ऑनकॉल ड्यूटी पर उपलब्ध रहेंगे। यह जानकारी सीएमएस डॉ. पारितोष शुक्ला ने दी।उन्होंने बताया कि दीपावली को देखते हुए विशेषज्ञ डॉक्टरों की छुट्टी निरस्त कर दी गई है। इससे दीपावली पर्व पर किसी भी मरीज को कोई असुविधा न हो। विशेषज्ञ डॉक्टर की जरूरत पड़ने पर उन्हें फोन कर जिला अस्पताल बुलाया जाएगा जिससे मरीजों को समय से इलाज मिल सकेगा। जिला अस्पताल की इमरजेंसी में कंट्रोल रूम बनाया गया है। इसका नंबर 05688297123 है। (संवाद)